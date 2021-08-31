Двое томичей попытались дать взятку судебному приставу

Томичей обвиняют в даче взятке и в посредничестве. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Прокуратура Томской области направила в суд уголовные дела о взяточничестве, сообщила пресс-служба ведомства.

«Утверждены обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух граждан, обвиняемых в даче взятки через посредника в значительном размере; а также в отношении еще двух лиц, обвиняемых в посредничестве во взяточничестве в значительном размере»,-говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2021 года двое жителей областного центра решили передать взятку судебному приставу. Таким образом они хотели снять запрет на регистрацию принадлежащих им автомобилей. Один из томичей обратился за помощью к приятелю, а уже тот через знакомую договорился с сотрудницей областного управления ФССП о необходимых для снятия запрета действий. Сумма взятки должна была составить 50 тысяч рублей. После того, как была передана первая часть суммы – 25 тысяч рублей - преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Томской области.