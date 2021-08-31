Томской области выделено почти 300 миллионов рублей на строительство моста через Яю

Стоимость ремонта старого моста сравнима со стоимостью строительства нового. Фото: Иван ВИСЛОВ

Правительство выделило Томской области 288,5 миллиона рублей на строительство моста через реку Яя, сообщила пресс-служба обладминистрации.

«Общая стоимость строительства составляет более миллиарда рублей, срок реализации проекта — три года»,-говорится в сообщении.

- Строить мост начнут в этом году, -уточнил замгубернатора области по промышленной политике Игорь Шатурный.

«КП-Томск» напоминает, старый мост через реку Яя на автодороге Больше-Дорохово Тегульдет в Зырянском районе был построен в 1976 году. В августе 2018 года из-за утраты несущей способности конструктивных элементов моста в Зырянском и Тегульдетском районах ввели режим ЧС. Через 3 месяца для движения тяжелой техники был возведен понтонный мост, режим ЧС сняли. Старый железобетонный мост сейчас работает в реверсивном режиме с ограничением скорости. Стоимость его ремонта сравнима со стоимостью строительства нового.

Важно то, что новый мост сумеет обеспечить круглогодичную транспортную доступность Зырянского и Тегульдетского районов с областным центром и другими районами региона для проезда тяжелого транспорта.