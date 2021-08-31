В Томске появятся «медленные зоны»

Город работает над созданием инфраструктуры для велосипедов и самокатов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске появятся места, где движение на электросамокатах будет невозможно, об этом сообщил заммэра города по социальной политике Константин Чубенко.

-В настоящее время органы администрации прорабатывают предложения по введению «медленных зон» и зон, где запрещено движение на электросамокатах - например, территория мемориального комплекса в Лагерном саду,-заявил чиновник.

Чубенко отметил, что городская администрация работает над созданием инфраструктуры для велосипедистов и любителей самокатов. По его словам, велодорожки возможно обустроят в Михайловской роще и в Сквере студенческих отрядов.

«Сервис проката самокатов пользуется значительным спросом в Томске, при этом фиксируются множественные нарушения правил дорожного движения и благоустройства при использовании самокатов»,-добавил заммэра.

Как заявил ранее на этой неделе начальник УГИБДД по Томской области Александр Золотарев, Томск не готов к массовому использованию электросамокатов из-за отсутствия специальных выделенных полос.

Еще несколько лет назад электрические самокаты были диковинкой, которую редко встретишь на улицах города. Но их популярность стремительно увеличивается, и с каждым годом споры об электротранспорте в России набирают все большие обороты.