В Томске во вторник возможны дожди и сильный ветер

Температура воздуха днем +12…+17 °С. Фото: Василий Вахрин

Во вторник, 31 августа, по области и в Томске ожидается облачная погода с прояснениями,-это прогноз томского ЦГМС.

«В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, утром местами туманы. Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха в дневные часы +12…+17 °С»,-говорится в сообщении.

«КП-Томск» уже писала о том, что, согласно прогнозу синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидаются первые заморозки до – 3 °С. МЧС по Томской области в связи с получением данного прогноза предупреждает о возможном вымерзании и гибели сельскохозяйственных культур.

В свою очередь, городская администрация призывает томичей внимательно отнестись к соблюдению правил дорожного движения и скоростного режима.