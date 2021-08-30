В Томске сотрудники полиции нашли родственников потерявшегося сегодня 7-летнего мальчика

Довольно быстро полицейские нашли близких заблудившегося в Томске малыша. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сегодня, 30 августа, сообщал сайт КП в Томске, в областном центре неравнодушными прохожими в полицию был приведен потерявшийся в районе площади «Авангард» по улице Бела Куна мальчик. И вот сайт УМВД России по Томской области проинформировал о том, что сотрудниками полиции были установлены законные представители ребенка.

В этом полицейским помогли местные жители, информирует сайт правоохранительного органа. По имеющейся информации, ребенок вышел погулять на улицу из дома, расположенного в районе «Жилмассив», и заблудился. Мальчик передан родственникам. С законными представителями и ребенком полицейские провели профилактические беседы.