В селе Молчаново Томской области в погребе найдено тело пожилого мужчины

В Томской области еще один человек задохнулся в погребе. Фото: сайт СУ СК России по Томской области

Как сегодня, 30 августа, сообщает пресс-служба СУ СК России по Томской области, следователями этого федерального правоохранительного ведомства проводится проверка по факту обнаружения тела 71-летнего мужчины в погребе частного дома в селе Молчаново региона.

Сайт Следственного комитета рассказывает о том, что сегодня в селе Молчаново Молчановского района Томской области в погребе, расположенном на территории частного жилого дома, было обнаружено тело 71-летнего хозяина усадьбы. Как отмечают специалисты, мужчина проживал один. Эксперты предполагают, что еще 28 августа пенсионер спустился в погреб по хозяйственным нуждам, где и задохнулся.

Пресс-служба информирует, что следователями проводится проверка, в рамках которой устанавливаются обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Заметим, что этим летом в Томской области случилось уже несколько подобных случаев.