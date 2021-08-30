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Здоровье30 августа 2021 15:09

В Томской области за семь дней пострадали от укусов клещей 226 человек

Лето уходит, а клещи все не могут успокоиться
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Уже заморозки на носу, а клещи в томской области ведут свою охоту!

Уже заморозки на носу, а клещи в томской области ведут свою охоту!

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщило управление Роспотребнадзора по Томской области, за минувшую неделю в нашем регионе медиками зарегистрировано 226 обращений граждан по поводу присасывания клещей. Специалисты отмечают, что в числе этих пострадавших оказалось 33 ребенка.

Как информирует сайт ведомства, наибольшая часть обращений – 136 – приходится на город Томск. Также в областном центре пострадал 21 ребенок.

Заметим, что всего с начала эпидсезона, а он стартовал в регионе весной, в медучреждения Томской области по поводу присасывания клещей уже обратились 17 591 человек, в их числе оказалось 3 613 детей.