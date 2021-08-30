На севере Томской области полицейские задержали 2 подозреваемых в похищении человека

В Каргаске полицейские задержали деревенских рэкетиров. Фото: сайт УМВД России по Томской области

Как сообщила сегодня, 30 августа, пресс-служба УМВД России по Томской области, сотрудники ОМВД России по Каргасокскому району установили и задержали 2 жителей Каргасокского района, которых подозревают в похищении человека.

По предварительным данным, сообщает сайт регионального управления полиции, вчера, 29 августа, в селе Каргасок Каргасокского района Томской области двое местных жителей, подвергли односельчанина избиению и, размахивая топором и угрожая ему убийством, насильно поместили мужчину в багажник автомобиля. Злоумышленники повезли по направлению к болоту. Они хотели получить от пострадавшего деньги. Однако во время остановки автомобиля потерпевшему удалось выбраться из багажника и скрыться от похитителей.

Специалисты отмечают, что следователем СУ СК России по Томской области возбуждено уголовное дело по факту похищения человека. Решается вопрос об избрании меры пресечения.