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Происшествия30 августа 2021 14:16

В Томской области синоптики ожидают первые заморозки до – 3 °С в ближайшие дни

На полях возможно вымерзание сельхозкультур
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Морозы в начале сентября могут принести много бед аграриям Томской области!

Морозы в начале сентября могут принести много бед аграриям Томской области!

1-3 сентября синоптики ожидают в отдельных регионах Томской области при прояснениях заморозки до – 3 °С. Об этом информирует Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-центр ГУ МЧС России по Томской области отмечает, что в связи с получением данного прогноза ведомство предупреждает о возможном возникновении ЧС. Возможны вымерзание и гибель сельскохозяйственных культур.

Специалисты МЧС рекомендуют населению быть осторожнее и соблюдать требования пожарной безопасности. Источником возникновения пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печи и электрооборудование.