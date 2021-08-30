В Томской области синоптики ожидают первые заморозки до – 3 °С в ближайшие дни

Морозы в начале сентября могут принести много бед аграриям Томской области!

1-3 сентября синоптики ожидают в отдельных регионах Томской области при прояснениях заморозки до – 3 °С. Об этом информирует Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Пресс-центр ГУ МЧС России по Томской области отмечает, что в связи с получением данного прогноза ведомство предупреждает о возможном возникновении ЧС. Возможны вымерзание и гибель сельскохозяйственных культур.

Специалисты МЧС рекомендуют населению быть осторожнее и соблюдать требования пожарной безопасности. Источником возникновения пожаров при низких температурах наружного воздуха становятся печи и электрооборудование.