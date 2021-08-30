Этим летом в детских лагерях Томска отдохнули почти 18,5 тысячи юных горожан

Летняя кампания детского отдыха подходит к своему концу... Скоро - в школу! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 августа, сайт мэрии Томска сообщил о том, что этим летом всеми видами отдыха было охвачено 18 440 детей.

О статистике работы оздоровительных лагерей проинформировала участников заседания в администрации города представитель департамента образования областного центра Томска Лидии Лапкина. Пресс-служба администрации города напоминает о том, что летняя оздоровительная кампания была организована в условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, заполняемость стационарных загородных детских лагерей должна была составлять не более 75% мест.

Специалисты информируют, что в текущем сезоне в окрестностях Томска работали пять стационарных лагере: «Энергетик», «Энергия», «Солнечная республика», Центр «Солнечный» и «Лукоморье». Действовали также два лагеря, подведомственных управлению физической культуры и спорта. Всего за лето в загородных лагерях отдохнуло 3 574 ребенка. Кроме того, еще 596 детей отдохнули в палаточных лагерях.