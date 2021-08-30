Фильм о Томске выйдет на ютуб-канале почти с 1 млн подписчиков

В съемке проекта приняли участие томские историки, геологи и краеведы. Фото: Пресс-служба мэрии Томска

На популярном ютуб-канале выйдет фильм о Томске, сообщает пресс-служба мэрии города.

«Томск посетила съемочная группа документального проекта «Неизвестная Россия». Съемки стали частью совместного проекта Туристско-информационного центра Томска и АНО «Подземный город», победившего в конкурсе Фонда президентских грантов», - говорится в сообщении.

Уточняется, что для будущей кинокартины засняли загадочные томские подземелья, давно ставшие городской легендой города. В съемке проекта приняли участие томские историки, геологи и краеведы. Новый фильм прольет свет на несколько возможных версий происхождения и использования томских подземелий в прошлом.

Добавим, что популярный ютуб-канал «Неизвестная Россия» с почти миллионом подписчиков, публикует получасовые документальные истории о необычных местах и людях.