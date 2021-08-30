В Томске полиция ищет родителей 7-летнего мальчика

Его зовут Дементий и он гуляет с 12:00 часов. Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томскую дежурную часть поступило сообщение от неравнодушных граждан, которые привели в полицию 7-ми летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

«Сотрудникам полиции ребенок пояснил, что его зовут Дементий и он гуляет с 12:00 часов. Маму зовут Надежда, папу Евгений. Ребенок находился на площади около ДК «Авангард» по улице Бела Куна 20, на вид мальчику 7 лет», - говорится в сообщении.

Уточняется, что настоящее время полиция ищет родителей мальчика и устанавливает его личность.