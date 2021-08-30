Коронавирус в Томске: + 101 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 45 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 30 августа 2021 года, в Томской области выявлено 101 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 690 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 45 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 799 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,95. В коечном фонде свободно 31,4% мест.

За последние сутки в стране выявлено 18 325 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 792 пациентов скончалось, 14 180 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 901 152 человек, 182 429 скончались, 6 162 430 выздоровели.