В Томске окончено расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, которая украла более 1 млн рублей

Перед тем, как заключить договор злоумышленница получала от граждан предоплату, а после заключения говорила покупателям перевести на указанный ей счет полную стоимость услуги. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томске завершилось расследование уголовного дела в отношении индивидуальной предпринимательницы, которая заключала фиктивные договоры на изготовление кухонной мебели и сантехники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

«По версии следствия, в период с 2018 г. по 2019 г. обвиняемая, являясь индивидуальным предпринимателем, заключала фиктивные договоры с гражданами на изготовление кухонной мебели и сантехники в одном из крупных торговых центров, расположенных по ул. Пушкина г. Томска», - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что перед тем, как заключить договор злоумышленница получала от граждан предоплату, а после заключения говорила покупателям перевести на указанный ей счет полную стоимость услуги. При этом, после получения оплаты, подозреваемая не доставляла товар потерпевшим. Моральный ущерб был причинен одиннадцати потерпевшим в сумме более 1 000 000 рублей.

Материалы уголовного дела направлены в суд.