Томский аэропорт продлил рабочее время из-за задержки шести рейсов

Рабочее время технологического окна прилетов и вылетов продлили до 15 часов понедельника.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сегодня, 30 августа, в Томском аэропорту продлили рабочее время из-за утренней задержки шести рейсов, об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
Уточнили, что «Богашево» продлил рабочее время технологического окна прилетов и вылетов до 15 часов понедельника. Такое решение было принято для того, чтобы успеть обслужить все рейсы, которые были задержаны утром.
Ранее появлялась информация о том, что прибытие шести рейсов из Симферополя, Сургута, Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга задерживаются. Четыре самолета были перенаправлены в аэропорты Барнаула, Кемерово и Новосибирска.
Напомним, что из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы томский аэропорт изменил график работы в конце лета. Со 2 августа томичи не могут ежедневно летать по разным направлениям.
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