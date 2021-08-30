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Общество30 августа 2021 9:30

В Томской области в Колпашеве Росгвардия задержала босого гражданина, который находился в розыске

Мужчина был в розыске за незаконное проникновение в жилище
Ксения Высотина
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Мужчина находился в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения. Фото: пресс-служба Росгвардии Томской области

Мужчина находился в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения. Фото: пресс-служба Росгвардии Томской области

В Томской области в городе Колпашево Росгвардия задержала местного 37-летнего жителя, который находился в розыске. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии Томска.

«Следуя по маршруту патрулирования, сотрудники Отдела вневедомственной охраны обратили внимание на босого мужчину, который находился в общественном месте с явными признаками алкогольного опьянения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники Росгвардии попросили подозреваемого предъявить документы, но у мужчины при себе их не оказалось. После установления личности выяснилось, что задержанный оказался в розыске за совершение преступления по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нём лица).