Томичи, переболевшие COVID-19, смогут пройти углубленную диспансеризацию

Углубленная диспансеризация проводится в два этапа. Фото: Ксения Высотина

В Томской области стартовала углубленная диспансеризация для жителей, переболевших COVID-19, сообщает telegram-канал облздрава.

«Переболевшие COVID-19 жители Томской области смогут пройти углубленную диспансеризацию в поликлинике по месту прикрепления после полного выздоровления», - говорится в сообщении.

Как отметила заместитель начальника областного департамента здравоохранения по медицинским вопросам Наталия Метелёва, после перенесенной инфекции коронавируса пациенты еще до полугода находятся в зоне риска. Инфекция может дать осложнения на сердечно-сосудистую систему, она повышает риск появления тромбоза. Поэтому жителям региона необходимо пройти углубленное обследование, а также во избежание повторного заболевания пройти вакцинацию.

В облздраве уточнили, что сначала на обследование пригласят тех, кто перенес новую коронавирусную инфекцию в среднетяжелой и тяжелой форме, пациентов с хроническими патологиями, а также жителей региона возрасте старше 60 лет.

Добавим, что углубленную диспансеризацию можно пройти в поликлинике по месту прикрепления в будние дни, а жителей области пригашают на обследования в районные больницы. Также томичи могут самостоятельно записаться на обследование в медучреждение по месту прикрепления по телефону регистратуры или через портал госуслуг, выбрав при записи «Кабинет профилактики».