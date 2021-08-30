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Общество30 августа 2021 8:30

Томская прокуратура передала в суд дело о контрабанде леса на 15,5 млн рублей

Мужчина подделал договоры
Ксения Высотина
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Были подделаны документы о поставке бревен хвойных пород и справки об их распиловке.

Были подделаны документы о поставке бревен хвойных пород и справки об их распиловке.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске был задержан местный 42-летний житель, который обвиняется в контрабанде леса на 15,5 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Обвиняемый с целью незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС лесоматериалов, приобретенных им у неустановленного следствия лица, представил в Томский таможенный пост декларации, сопровожденные фиктивными договорами о поставке бревен хвойных пород и справкой об их распиловке», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в итоге из России была вывезена древесина стоимостью свыше 15,5 млн. рублей.

В отношении томича возбуждено уголовное дело.