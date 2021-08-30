В Томске за месяц украли 9 велосипедов

Декорируйте свой велосипед, чтобы уберечь от кражи.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
В Томске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о краже велосипедов, сообщили в полиции.
«Следователями ОМВД России по Ленинскому району города Томска окончено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1980 года рождения»,-говорится в пресс-релизе.
По версии следствия, с июня по июль 2021 года обвиняемый проникал в подъезды многоквартирных домов, где похитил 9 велосипедов. Технику, если она не была оборудована замком, злоумышленник либо просто забирал, либо ножницами перерезал крепления-тросы. Далее похищенное имущество обвиняемый сбывал третьим лицам.
Причиненный материальный ущерб в сумме более 150 000 рублей частично возмещён потерпевшим.
«КП-Томск» изучила советы на тему, как уберечь своего двухколесного друга от кражи. Одна из самых веселых рекомендаций-декорируйте свой велосипед.
«Чем заметнее велосипед, тем проще его найти, лучше не связываться»,-примерно так рассуждает тот, кто промышляет кражами велосипедов. Поэтому не поленитесь придать своему любимому средству передвижения индивидуальности. Можно раскрасить раму, прикрепить к колёсам светодиоды или украсить руль. Главное, чтобы велосипед отличался от всех остальных и привлекал к себе внимание.