В Томске за месяц украли 9 велосипедов

Декорируйте свой велосипед, чтобы уберечь от кражи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Томске завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о краже велосипедов, сообщили в полиции.

«Следователями ОМВД России по Ленинскому району города Томска окончено расследование уголовного дела в отношении жителя областного центра 1980 года рождения»,-говорится в пресс-релизе.

По версии следствия, с июня по июль 2021 года обвиняемый проникал в подъезды многоквартирных домов, где похитил 9 велосипедов. Технику, если она не была оборудована замком, злоумышленник либо просто забирал, либо ножницами перерезал крепления-тросы. Далее похищенное имущество обвиняемый сбывал третьим лицам.

Причиненный материальный ущерб в сумме более 150 000 рублей частично возмещён потерпевшим.

«КП-Томск» изучила советы на тему, как уберечь своего двухколесного друга от кражи. Одна из самых веселых рекомендаций-декорируйте свой велосипед.

«Чем заметнее велосипед, тем проще его найти, лучше не связываться»,-примерно так рассуждает тот, кто промышляет кражами велосипедов. Поэтому не поленитесь придать своему любимому средству передвижения индивидуальности. Можно раскрасить раму, прикрепить к колёсам светодиоды или украсить руль. Главное, чтобы велосипед отличался от всех остальных и привлекал к себе внимание.