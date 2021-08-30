Избиратели в Томске смогут выбрать удобный для голосования участок

Проголосовать можно будет там, где удобно. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Томичи, намеренные принять участие в сентябрьских выборах, смогут проголосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания. Для этого нужно до 13 сентября подать заявление, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Заявление с указанием удобного для голосования избирательного участка можно подать в отдел МФЦ «Мои документы» или в территориальную избирательную комиссию, а также через портал госуслуг»,-говорится в пресс-релизе.

В администрации Томской области уточнили, что со 2 августа уже принято 230 таких заявлений.

Нужно помнить, что прием заявителей в МФЦ «Мои документы» ведется по предварительной записи на сайте https://md.tomsk.ru, а также по единому номеру регионального центра телефонного обслуживания 8-800-350-08-50.

«КП-Томск» напоминает, в единый день голосования 19 сентября 2021 года в стране пройдут выборные кампании различного уровня. У нас, в Томской области пройдут выборы депутатов Законодательного собрания 7 созыва. Кроме того, состоятся выборы в четырех муниципальных образованиях. Жители Белоярского и Первомайского сельских поселений будут выбирать глав, в Молчановском сельском поселении предстоит избрать депутатов местного совета, в Кривошеинском районе пройдут дополнительные выборы депутата районной думы.

Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.

Как заявил председатель избирательной комиссии Томской области Ростислав Радзивил, "такое решение принято в связи с заботой о здоровье избирателей. К тому же, это более удобно-избирателям проще спланировать свое время, если есть три дня, а не один".