Два дома, гараж и баня горели в поселке Нижний Склад

В ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники, 33 человека. Фото: Олег Укладов

Крупный пожар произошел рано утром в воскресенье, 29 августа, в поселке Нижний Склад, в Кировском районе Томска, сообщает региональное управление МЧС.

«Обгорела и обрушилась крыша частного жилого бревенчатого дома, обгорели стены внутри и снаружи. Сгорел дощатый гараж. Обгорели крыша, стены внутри и снаружи брусовой бани»,-говорится в сообщении.

Кроме того, частично обгорели деревянная обрешетка крыши, стены внутри и снаружи дощатого крытого двора. Обгорела деревянная обрешетка крыши еще одного частного бревенчатого жилого дома, частично обгорел и оплавился сайдинг.

Общая площадь пожара составила 198 квадратных метра. Причина устанавливается. В ликвидации пожара было задействовано 9 единиц техники, 33 человека.