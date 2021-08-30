Вниманию взрослых томичей: спасатели рекомендуют повторить с детьми правила безопасности

Ребенок в школу и обратно домой должен ходить одной и той же дорогой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед началом учебного года спасатели рекомендуют родителям поговорить с детьми о том, как вести себя в случае чрезвычайных ситуаций,-сообщает региональное управление МЧС.

«Уже совсем скоро школы откроют свои двери. Взрослым не лишний раз будет напомнить своим детям основные правила безопасности»,-говорится в сообщении ведомства.

Томичам накануне 1 сентября рекомендуют пройти с ребенком путь от дома до школы и обратно и показать наиболее опасные участки пути. Это может быть нерегулируемый перекресток, оживленный участок дороги и т.д.

Еще один совет – ребенок в школу и обратно домой должен ходить одной и той же дорогой, чтобы родители знали его маршрут.

В МЧС также отмечают, «лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы выполняете требования безопасности, то и ребенок вслед за вами будет повторять те же действия».