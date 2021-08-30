В Томске эксперты-криминалисты установили подозреваемого в совершении грабежа

Следы папиллярных узоров помогли установить лицо, причастное к преступлению. Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В дежурную часть ОМВД по Ленинскому району города Томска поступило заявление об открытом хищении имущества, рассказали в полиции.

«По предварительным данным, к потерпевшему на улице подошел молодой человек. Возник конфликт, в ходе которого у заявителя были открыто похищены сотовый телефон и золотая цепочка общей стоимостью около 15 тысяч рублей»,-говорится в пресс-релизе.

Дознаватель, осматривая место происшествия, обнаружил следы папиллярных узоров. В течение суток было установлено предполагаемое лицо, причастное к совершению преступления

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, им оказался местный житель 1987 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление. Более того, мужчина находился в розыске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Злоумышленник заключен под стражу.

Стоит отметить, что папиллярные узоры не повторяются, что позволяет эффективно использовать дактилоскопическую информацию в целях идентификации человека.