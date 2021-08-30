В Томске в понедельник будет облачно с прояснениями

При грозах возможны сильные дожди. Фото: Артем КИЛЬКИН

В понедельник, 30 августа, в Томске и в районах области будет облачно с прояснениями. Это прогноз томского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Синоптики предупреждают-«в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди, возможен град, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 17 м/с».

Что касается температуры воздуха, согласно прогнозу, в течение дня ожидается +13…+18°С, по юго-востоку до +23°С.

Томский ЦГМС также предупреждает, 30 августа, по западу области предполагается высокая пожароопасность (4 класс) – в районах Александровский (Александровское) и Каргасокский (Ср.Васюган).