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Недвижимость29 августа 2021 14:23

В Томске к концу следующего года появится еще одна новая школа

В городе построят пять новых школ за период с 2016 года
Игорь ТюринИгорь Тюрин
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Томск продолжает расти, строятся новые школы и детские сады

Томск продолжает расти, строятся новые школы и детские сады

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщила пресс-служба мэрии Томска, городская власть должна вскоре заключить контракт с подрядчиком на возведение новой школы. Учреждение образования должно появиться на ул. Демьяна Бедного, 8 в Октябрьском районе областного центра. Специалисты отмечают, что это будет уже пятая школа, построенная в Томске за период с 2016 года.

Сайт администрации Томска информирует о том, что под учебное заведение будет построено трехэтажное здание. Общая площадь объекта составит почти 22 тыс. кв.м. Учиться в школе будут 1100 учеников. Особо отмечается, что по условиям контракта строители должны завершить все работы не позднее конца следующего года.