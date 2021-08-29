Коронавирус за сутки унес жизни еще троих заболевших в Томской области

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Томской области все еще превышает 100 человек за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня, 29 августа 2021 года, стало известно о смерти еще 3 жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в воскресенье на сайте стопкоронавирус.рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 541 человека.

Также в Томской области выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, сейчас в регионе 40 589 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 56 жителей Томской области выздоровело от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 754 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,97. В коечном фонде свободно 32,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 286 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 797 пациентов скончалось, 16 804 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 882 827 человек, 181 637 скончались, 6 148 250 выздоровели.