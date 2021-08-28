Коронавирус в Томске: + 108 новых случаев заражения

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 698 человек. Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 28 августа 2021 года, в Томской области выявлено 108 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Данная информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 484 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 53 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 698 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня

0,97. В коечном фонде свободно 30,3% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 798 пациентов скончалось, 19 217 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 844 049 человек, 180 041 скончались, 6 112 035 выздоровели.