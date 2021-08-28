Школьным автобусам зеленую улицу: томские автоинспекторы - о состоянии спецтранспорта

Доставка школьников в образовательные учреждения и обратно по домам - задача в высшей степени ответственная, напоминают водителям автоинспекторы. Фото: сайт управления ГИБДД по Томской области.

Накануне начала учебного года 2021-22 госавтоинспекторы проверили готовность школьных автобусов, сообщила в субботу, 28 августа, пресс-служба регионального управления ГИБДД.

- Контроль за состоянием школьного транспорта усилен, - рассказали в ведомстве. - Главная цель проверки – создание условий для безопасности школьников и профилактика ДТП.

Уточняется, что отделение технического надзора автоинспекции организовало на днях масштабное мероприятие, тщательно проверив техническое состояние автобусов (в Томской области в настоящий момент, по данным администрации Томской области, их насчитывается свыше 240 единиц), соблюдение требований при выпуске их на линию, организацию предрейсового медосмотра, работу тахографов, другого дополнительного оборудования.

- Проверкой существенных нарушений технического состояния транспортных средств не выявлено, - добавили в управлении. - Водители, задействованные в перевозке детей, проверены по информационным базам на предмет совершения административных правонарушений. Автоинспекторы провели с ними дополнительные инструктажи, напомнили о необходимости строгого соблюдения ПДД и об особой ответственности за жизнь и здоровье юных пассажиров.