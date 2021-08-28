Как родителям юных томичей грамотно контролировать питание школьников

Родители томских школьников имеют право не только проверять качество горячих обедов на вкус, но и контролировать вес блюд, а также чистоту помещений столовых и одежды поваров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В преддверии нового учебного года 2021-22 управление регионального Роспотребнадзора напоминает, что ведомством разработаны и утверждены методические рекомендации по организации здорового, рационального и безопасного питания детей в учреждениях образования. Среди них – документ МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей в образовательных организациях». Что он дает родителям?

- Это инструмент для оценки качества услуг по организации питания, получаемых в образовательных организациях, - поясняют специалисты. – В документе приведены различные формы и варианты родительского контроля за организацией горячего питания школьников. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю регламентирован локальным нормативным актом школы.

По словам санитарных врачей, родители имеют доступ в столовую (обеденный зал), где могут оценить состояние обеденной мебели, столовой посуды, условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися, наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников на раздаче готовых блюд, а также оценить вкусовые качества блюд и измерить массу порции.

- Итоги родительских проверок в рамках рекомендаций ведомства могут затем обсуждаться на родительских собраниях и служить основанием для обращения в адрес не только администрации школы, но и ее учредителя и (или) оператора питания, а также в органы контроля (надзора), - добавили в региональном Роспотребнадзоре.