Погода в Томске и области 28 августа 2021: жара, осадки в отдельных районах

Сейчас за окном +21, солнечно. Пробок на дорогах нет, можно передвигаться по Томску с комфортом до 14 часов - по крайней мере, такой прогноз нам дает ресурс Яндекс.Пробки. Фото Валерии Золотухиной.

Сегодня, в субботу 28 августа, в областном центре ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура +26, +28 °С.

В регионе также сохранится переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура +13, +18, по юго-востоку +23, +28 °С.

Как прогнозировал гидромецентр, с завтрашнего дня тепло пойдет на спад: в Томске в воскресенье днем пройдет дождь, термометры покажут +21, +23. В понедельник также сохранятся осадки и станет немного прохладнее: воздух прогреется до +19.

По области ожидаются дожди, грозы, завтра от +12 до +17 (местами до +23), в понедельник +11, +16 (местами до +22 градусов тепла).