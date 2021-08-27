В Томской области комиссия приняла участок трассы, отремонтированный по нацпроекту

Через три года трасса из Томска на Мариинск должна быть приведена в нормативное состояние! Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 27 августа, экспертная комиссия приняла в эксплуатацию отремонтированный по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» участок трассы Томск – Мариинск. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.

Как информирует интернет-портал администрации региона, на объекте протяженностью 5,7 км дорожники выполнили устройство двух слоев дорожной одежды. Кроме того, специалисты провели еще ряд необходимых работ. По словам заместителя губернатора Томской области Игоря Шатурного, это – одна из важнейших транспортных магистралей, связывающая наш регион с Кемеровской областью.

Заметим, что трассу благодаря президентским дорожным проектам последовательно приводят к нормативному состоянию. К 2024 году дорога должна быть полностью отремонтирована.