В понедельник 130 детей из Томской области отправятся отдыхать на Черное море

Власть заботится о ребятах из малоимущих семей, детях-сиротах Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщил сегодня интернет-портал администрации Томской области, в ближайший понедельник, 30 августа, на сентябрьскую оздоровительную смену в черноморский лагерь отправятся 130 детей из нашего региона.

Специалисты отмечают, что это ребята из наиболее социально уязвимых групп, нуждающиеся в санаторно-курортном лечении. Как информирует пресс-служба администрации региона, в понедельник, 30 августа, автобус с детьми и сопровождающими отправится в аэропорт Новосибирска. В этот же день из аэропорта Нижневартовска на черноморский отдых вылетит группа детей с севера региона. В течение 24 дней ребята будут оздоравливаться в детском центре «Медвежонок», расположенном на берегу Черного моря, рядом с городом-курортом Геленджик.

Заметим, что в начале августа 200 детей из Томской области уже отправились отдыхать на 24 дня в санаторий «Глобус» в Анапе на берегу Черного моря по бесплатным путевкам. Это также дети из малоимущих семей, сироты.