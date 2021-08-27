За минувшие сутки в лесах на севере Томской области специалисты потушили 2 пожара

Ситуация с лесными пожарами в Томской области пока не вызывает опасения Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За минувшие 24 часа на севере Томской области специалисты ликвидировали 2 лесных пожара, сообщает пресс-служба департамента лесного хозяйства региона. Огненная стихия уничтожила деревья в Каргасокском и Верхнекетском лесничествах на общей площади 1,5 га.

Как отмечает сайт департамента, всего на работах по тушению было задействовано 11 сотрудников парашютно-пожарной службы и пожарно-химической станции. По данным региональной диспетчерской службы Томской авиабазы в регионе установился 3 класс пожарной опасности, при котором увеличивается угроза возникновения лесного пожара.

Напомним, что с начала текущего года в Томской области ликвидирован 121 лесной пожар на общей площади 4502,79 га. Больше всего возгораний – 34 – зафиксировано в Верхнекетском районе, на втором месте идет Томский район (16 пожаров).