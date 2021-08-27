В Томске в выходные будет тепло

В воскресенье днем в Томске возможен кратковременный дождь. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

+23,+28 и кратковременные дожди, в воскресенье будет прохладнее, чем в субботу – такой прогноз погоды на выходные дни для Томска озвучил гидрометцентр. А вот по области жара уже спадает, возможны грозы,-отмечают синоптики.

«В отдельных районах области кратковременные дожди, грозы, местами град, утром местами туманы. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью +11…+16 °С, местами +5…+10 °С. Температура днем +13…+18 °С, по юго-востоку +23…+28 °С»,-говорится в сообщении ЦГМС.

Что касается погоды непосредственно в Томске, в субботу, 28 августа, осадков не ожидается, ветер северо-западный 3-8 м/с с усилением до 12 м/с; ночная температура + 13...+15°С, дневная +26...+28°С. В воскресенье, 29 августа, ночью преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь, гроза; ветер северо-восточный 3-8 м/с, температура ночью +12...+14°С, днем +21...+23°С.

Напомним, на этой неделе синоптики озвучили прогноз погоды на 1 сентября. В День знаний, в Томске дневная температура составит +16...+18°С. Преимущественно без осадков. Это информация томского гидрометцентра. Впрочем, синоптики подчеркивают, это лишь предварительный прогноз.