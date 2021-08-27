В Томской области уроженец Алтайского края признан виновным в похищении управляющего банком

Похитители требовали от жертвы 50 миллионов рублей. Фото: Иван ВИСЛОВ

47-летний житель Алтайского края признан виновным в похищении человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья,-сообщили в региональном СК.

«Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Томской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора»,-говорится в пресс – релизе ведомства.

Суд и следствие установили, что в августе 2019 года в городе Стрежевом Томской области двое мужчин договорились похитить управляющего офисом банка, якобы имевшего перед ними долг. На улице подсудимый приставил к голове управляющего электрошокер и насильно посадил в машину. Похитители требовали от своей жертвы передать им 50 миллионов рублей. Потерпевший отказался выполнять это требование, тогда его привезли на территорию заранее арендованного садового участка и удерживали там в течение 5 суток. Затем похищенного освободили сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых деяний и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении второго похитителя материалы уголовного дела выделены в отдельное производство.