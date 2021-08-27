Коронавирус в Томске: + 110 новых случаев заражения

Общее число заболевших в регионе – 40 376 человек. Фото: Иван Макеев

Сегодня, 27 августа 2021 года, в Томской области выявлено 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 40 376 подтвержденных случаев.

По данным оперштаба, 49 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 34 645 человек.

По данным оперштаба, коэффициент распространения инфекции составляет сегодня 0,98. В коечном фонде свободно 30,7% мест.

За последние сутки в стране выявлено 19 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 798 пациентов скончалось, 19 217 выздоровели. Всего с начала пандемии в России заболели 6 844 049 человек, 180 041 скончались, 6 112 035 выздоровели.