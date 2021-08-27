Сельский житель в Томской области получил реальный срок за попытку кражи с банковского счета

Похитить злоумышленнику удалось 3 тысячи рублей – предельный лимит на операции по переводам в сутки. Фото: Александр ГЛУЗ

К реальному лишению свободы за попытку кражи с банковского счета приговорен житель Бакчарского района,-сообщила прокуратура региона.

«Бакчарский районный суд Томской области признал 19-летнего местного жителя виновным»,-говорится в сообщении.

Суд установил, что в апреле 2021 года молодой человек оказался в гостях у своей знакомой. Ему было известно, что у женщины на банковском счете находится крупная сумма денег. Хозяйка уснула, гость взял ее мобильный телефон, банковскую карту и несколько раз попытался перевести 50 тысяч рублей на свой банковский счет. Однако похитить злоумышленнику удалось только 3 тысячи рублей – предельный лимит на операции по переводам в сутки.

В прокуратуре уточнили, что государственный обвинитель в ходе судебного разбирательства настаивал на назначении наказания в виде реального лишения свободы, учитывая данные о личности подсудимого, а также наличия у него непогашенной судимости за ранее совершенный грабеж.

Согласившись с мнением прокурора, суд приговорил подсудимого к 2 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.