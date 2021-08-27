В Томской области отремонтируют дорогу от Александровского до переправы и мост через Ларь-Еган

Сергей Жвачкин также пообещал помочь с деньгами, и порекомендовал завести в районе хороший асфальтобетонный завод. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Вчера, 26 августа, прошла встреча губернатора Сергея Жвачкина с депутатами и общественностью Александровского района, на которой глава региона сообщил о решении отремонтировать дорогу от Александровского до переправы, а также и мост через Ларь-Еган. Он также отметил, что транспортная доступность является одной из главных проблем самого северного района области.

- Единственная дорога из райцентра к переправе через Обь – в плачевном состоянии. В прошлом году здесь не проводился ремонт, и 11,5 километра до сих пор не заасфальтированы. Мое решение однозначное – ремонт дороги должен быть продолжен. Наш дорожный департамент нашел возможность возобновить его уже в этом году. Но, к сожалению, аукцион не состоялся. Знаю, что готовятся повторные конкурсные процедуры и ставлю задачу до 2023 года отремонтировать пять самых проблемных километров дороги, – поручил губернатор.

Сергей Жвачкин также пообещал помочь с деньгами, и порекомендовал завести в районе хороший асфальтобетонный завод.

Помимо этого, власти отметили большую нагрузку на мост через реку Ларь-Еган. Из-за интенсивного трафика большегрузов дорожники были вынуждены ограничить грузоподъемность этого перехода с 30 до 18 тонн, что сдерживает развитие бизнеса в районе, активность лесозаготовителей и доставку социально-значимых товаров.

Губернатор принял решение отремонтировать мост. Он также отметил, что будет справедливо ремонтировать не только за счет областного бюджета, но и с помощью бизнеса, «который этим мостом пользуется и разбивает дорогу».

– Считаю, движение на время ремонта останавливать нельзя. Давайте готовить объездные пути и организовывать выдачу временных разрешений на проезд техники, -добавил глава региона.