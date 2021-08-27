Жительница Томской области, поддавшись азарту, лишилась более полумиллиона рублей

Жительница Томской области надеялась заработать на ставках. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жительница Томской области перевела мошенникам крупную сумму денег, делая ставки на сайте азартных развлечений,-сообщили в полиции.

«В дежурную часть ОМВД по Верхнекетскому району обратилась местная жительница, которая рассказала, что увидела рекламу сайта азартных развлечений. Надеясь на удачу, она перешла по ссылке, где ей было предложено делать ставки на спортивные результаты»,-говорится в сообщении.

Женщина зарегистрировалась на сайте и там же указала свой номер телефона, практически немедленно ей позвонили и предложили рассказать о том, как правильно делать ставки на спорт. Жительница Верхнекетского района, надеясь выиграть, действовала строго в соответствии полученным по телефону указаниями. В общей сложности с начала августа 2021 года она перевела мошенникам 665 000 рублей, однако обещанные деньги не получила, а телефонный собеседник перестал выходить на связь.