Школы Томской области оценили на предмет пожарной безопасности

Все объекты образования региона оборудованы системами передачи информации о срабатывании пожарной сигнализации. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В преддверии нового учебного года в Томске и области специалисты нескольких ведомств оценили готовность образовательных учреждений на предмет пожарной, антитеррористической, эпидемиологической безопасности. Госпожнадзор принял все школы региона, сообщили в региональном МЧС.

- Проверялись работоспособность систем противопожарной защиты, состояние эвакуационных путей и выходов, наличие первичных средств пожаротушения, - рассказал замначальника Главного управления МЧС России по Томской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Сергей Шутов.

На контроле управления находится 678 образовательных учреждений, в том числе, 307 школ.

Готовность образовательной сферы к 1 сентября оценивали специалисты МЧС, МВД, Росгвардии, департаментов образования и муниципалитетов.

В управлении надзорной деятельности уточнили, что все объекты образования региона оборудованы системами передачи информации о срабатывании пожарной сигнализации на пульты подразделений пожарной охраны.

Стоит отметить, что главный вид работы пожарной инспекции – проверки. Это позволяет контролировать соблюдение норм безопасности и обнаруживать нарушения.