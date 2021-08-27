«Томскэнергосбыт»: в городе появилась первая зарядная станция для электромобилей

Стоимость километра пробега дешевле в среднем в 5-6 раз в сравнении с автомобилем, который заправляется бензином. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Томске в рамках реализации проекта по развитию зарядной инфраструктуры «Томскэнергосбыт» установил первую электрозарядную станцию (ЭЗС) для электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба АО «Томскэнергосбыт».

- По оценке экспертов, количество автовладельцев, которые делают выбор в пользу экологически чистого транспорта неуклонно растет, а это требует развития зарядной инфраструктуры. По информации «Томского центра ресурсосбережения и энергоэффективности» на данный момент в городе свыше 300 автомобилей, которые пользуются чистым топливом – электроэнергией, - отметил Александр Братухин, заместитель генерального директора по развитию и маркетингу «Томскэнергосбыт».

Уточняется, что пилотная ЭЗС уже установлена на парковке торгового центра «МебельПарк гипер» по адресу ул. Пушкина, 59/1. Сам въезд на парковку бесплатный, услуги зарядной станции в рамках пилотного проекта для владельцев электрокаров также бесплатны. Станцией могут пользоваться любые автомобили, также она позволит заряжаться одновременно двум транспортным средствам.

Как отметил директор «Чарджлинк» Семен Шкарупо, он сам пользуется электромобилем и стоимость километра пробега дешевле в среднем в 5-6 раз в сравнении с автомобилем, который заправляется бензином.

Добавим, что до конца 2021 года АО «Томскэнергосбыт» намерено установить «быструю» станцию зарядки в городе. Где она будет находится, решат после изучения основных точек притяжения и консультаций с местным сообществом электромобилистов.