В селе Парабель Томской области местный житель напал на сотрудника полиции

В ответ на законные требования сотрудника полиции о предоставлении документов и прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения вышедший из автомобиля мужчина ударил инспектора ДПС кулаком в лицо и в грудь. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Томской области в с. Парабель местный 45-летний житель напал на сотрудника полиции, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В августе 2021 года при патрулировании улиц с. Парабель в ночное время экипажем ДПС был замечен автомобиль марки Lexus, водитель которого на требование об остановке не отреагировал, а, увеличив скорость, продолжил движение. Спустя некоторое время автомобиль припарковался возле одного из домов. В ответ на законные требования сотрудника полиции о предоставлении документов и прохождении освидетельствования на состояние алкогольного опьянения вышедший из автомобиля мужчина ударил инспектора ДПС кулаком в лицо и в грудь», - говорится в сообщении.

Уточняется, что, подозреваемый также оскорблял сотрудника правоохранительных органов нецензурной бранью и угрожал дальнейшим причинением насилия. Все эти действия были зафиксированы вторым сотрудником полиции на видео.

Обвиняемый признал свою вину частично, оправдав тем, что его спровоцировали сотрудники полиции на такой шаг. Уголовное дело направлено в суд.