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Общество27 августа 2021 4:59

В Томском аэропорту новосибирская компания построит новый терминал за 2,45 млрд

«Холдинговая компания «Новолекс» выиграла конкурс на строительство
Ксения Высотина
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Работы должны завершится до 7 марта 2023 года.

Работы должны завершится до 7 марта 2023 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В «Богашево» в Томске новосибирская компания будет строить новый терминал. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу «Новапорта».

«Холдинговая компания «Новолекс» выиграла конкурс на строительство нового терминала внутренних воздушных линий томского аэропорта. Работы по строительсву терминала должны будут завершены до 7 марта 2023 года. С «Новолекс» будет заключен контракт на 2,45 млрд рублей.

Добавим, что ранее холдинговая компания из Новосибирска уже занималась строительством двух гипермаркетов «Лента» в Томске.