В Томской области большое количество не закрытых вакансий учителей, продавцов и военных

в Томской области количество безработных составляет более 9 000 человек. Фото: Мария ЛЕНЦ

Вчера, 26 августа, прошла пресс-конференция, где начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных рассказала о том, что в регионе большое количество не закрытых вакансий учителей, продавцов, военных и работников производства.

- В обще сложности не закрыто более 13 тысяч вакансий. В сфере госуправления и обеспечения военной безопасности (полицейские, военные по контракту, другие силовые структуры) — открыто 1,5 тысячи вакансий. В торговле более 1,5 тысячи мест, в сфере образования 1,5 тысячи вакансий. В системе здравоохранения не закрыто около 1,2 тысячи вакансий. Также у нас существенный недостаток в производстве, особенно в сфере обработки древесины, - сказал Грузых.

Начальник департамента труда и занятости населения также уточнила, что на сегодняшний день в Томской области количество безработных составляет более 9 000 человек. По сравнению с прошлым периодом мы очень сильно снизились.