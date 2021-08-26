В руки полиции попался карманник, который вытащил смартфон из штанов томича

Оперативники угро знают своих подопечных и "точки" сбыта краденого в Томске Фото: Мария ЛЕНЦ

Как сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба УМВД России по Томской области, в одну из дежурных частей в Томске поступило заявление от горожанина 1970 года рождения. Мужчина рассказал о том, как у него ночью был похищен мобильный телефон.

По словам томича, которые приводит сайт регионального управления полиции, он в ночное время возвращался домой. Внезапно ему поступил звонок на телефон. Закончив разговор, томич положил смартфон в карман штанов, после чего стал открывать дверь в подъезд. Дело происходило на улице Усова в областном центре. В какой-то момент мужчина почувствовал быстрое движение. Когда он обернулся, то увидел силуэт человека, скрывшегося за углом дома. Проверив карман, он обнаружил пропажу мобильного телефона. Специалисты сообщают, что сотрудники уголовного розыска оперативно установили ранее судимого местного жителя 1983 года рождения, а также нашли место сбыта похищенного имущества. Ущерб оценивается в 4 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи УК «Кража» предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.