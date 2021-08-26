В стенах томского колледжа 1 сентября начнут свою работу четыре новых мастерских

Рабочие 21-го века все больше похожи на лучших инженеров прошлого века! Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Как сегодня, 26 августа, сообщила пресс-служба администрации Томской области, 4 новых мастерских, оборудованных на высоком уровне, 1 сентября откроются в Томском экономико-промышленном колледже

Интернет-портал администрации региона информирует о том, что с осени в этом учебном заведении откроются современные мастерские по четырем компетенциям: «Токарные работы на станках с числовым программным управлением», «Фрезерные работы на станках с числовым программным управлением», «Электроника» и «Инженерный дизайн CAD». Здесь будут готовить специалистов рабочих профессий по требованиям WorldSkills. На оснащение и ремонт направлено 59,7 млн рублей, выделенных по федеральной программе «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».