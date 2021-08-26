Власть проверила эффективность поддержки хозяйств на севере Томской области

Аграрии на севере Томской области получают гранты, наращивают производство мяса и молока. Фото: сайт департамента по социально-экономическому развитию села Томской области

Как сегодня, 26 августа, сообщила пресс-служба департамента по социально-экономическому развитию села Томской области, Евгения Булкина, и.о начальника департамента проверила эффективность грантовой поддержки малых форм хозяйствования на севере региона – в городе Стрежевой.

Как информирует сайт департамента, она побывала, в частности, на ферме Дмитрия Лесовского. Он весной текущего года победил в областном конкурсе «Агростартап» и получил грант в 3 миллиона рублей, это мера поддержки для начинающих сельхозпроизводителей. Его КФХ занимается разведением птицы, он рассказал о своей работе и последних закупках для фермы. В данный момент в хозяйстве начали забой перепелов, уток и бройлеров на продажу. По словам Дмитрия Лесовского, он планирует каждые двадцать дней забивать по 300 голов бройлеров и 500 голов перепелов. И те, и другие будут в продаже круглый год. По окончанию реализации проекта к 2025 году производство продукции в фермерском хозяйстве достигнет 18,56 тонн в год.

Пресс-служба отмечает, что еще одним предприятием в графике посещения стало хозяйство индивидуального предпринимателя Алексея Бойченко. Оно единственное в северной столице области специализируется на производстве и переработке мясной и молочной продукции. На данный момент в хозяйстве содержится – 1 072 головы КРС и 205 голов свиней.

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