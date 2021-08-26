Томские общественники прочитали осужденным лекции о правах и ответили на вопросы

Общественники прочитали лекции и рассказали осужденным много нового. Фото: сайт УФСИН России по Томской области

Как сообщила сегодня, 26 августа, пресс-служба УФСИН России по Томской области, накануне предстоящих осенних выборов представители Общественного совета при ведомстве Сергей Сороков и Сергей Махов встретились с осужденными отряда хозяйственного обеспечения СИЗО-1, провели для них правовой ликбез.

Как отмечает сайт федеральной службы в регионе, темой занятия стали «Конституционные права гражданина РФ». Гости СИЗО рассказали о Конституции РФ и внесенных недавно поправках, об основных правах и обязанностях граждан. Как сообщают специалисты, они остановились особо на законодательных ограничениях прав и способах их реализации в местах принудительного содержания. Затем представители общественности ответили на вопросы осужденных, в основном, касающиеся жилищных проблем, получения профессионального образования, поиска вакансий и трудоустройства. Такие занятия общественники проводят и в других учреждениях УИС.