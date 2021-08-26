Роспотребнадзор привел список мест, где жителям Томской области не стоит купаться

Скуден список мест в Томской области, где можно купаться летом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пресс-служба управления Роспотребнадзора по Томской области постоянно анализирует ситуацию с качеством воды в водоемах региона. Как отмечают специалисты, в текущем году взяты и исследованы сотни проб воды водных объектов по самым разным показателям: от микробиологических до вирусологических. Заметим, жителям области эти данные наиболее интересны летом, пока стоит жаркая погода и можно купаться.

Сайт федерального ведомства сообщает о том, что из проведенных исследований 24 пробы воды не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, 5 – по химическим, а 2 по паразитологическим показателям. Загрязнения обнаружены в Томске на озере «ТНХК», на Томи в районе Речного вокзала областного центра, Сенной Курьи, коммунального моста № 1, в устье р. Ушайки, на р. Басандайке в п. Аникино, в п. Заварзино на р. Ушайке и других местах. Также показатели не соответствуют нормативам на ряде водоемов Первомайского, Асиновского, Шегарского районов. Например, на реке Оби в районе Шегарского пляжа. Управление Роспотребнадзора не рекомендует купание в этих реках и озерах.