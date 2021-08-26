Томский госуниверситет получил финансирование на изучение Сибири и Арктики

ТГУ остается в Зауралье лидером по изучению Сибири и Арктики. Фото: сайт ТГУ

Пресс-служба Томского государственного университета сегодня, 26 августа, сообщила о том, что вуз стал победителем конкурса Минобрнауки страны. ТГУ выиграл крупный грант в размере 150 миллионов рублей. Как отмечают специалисты, финансирование предназначено для оснащения уникальной исследовательской инфраструктуры «Мегаустановка», используемой университетом для изучения Сибири и Арктики. Сегодня для мировой науки эта тема становится все более актуальной из-за потепления климата и таяния ледников, вечной мерзлоты.

Как сообщает сайт вуза, на эти деньги будет закуплено современное оборудование, которое позволит получать наиболее точные и развернутые данные о таянии ледников, объемах эмиссии парниковых газов в атмосферу и попадания их в мировой океан. Развитие исследовательской инфраструктуры позволит ТГУ укрепить статус лидера в изучении Сибири и Арктики. Кроме того, результаты полученных исследований помогут в планировании стратегии эффективного развития северных территорий России. По словам исполнительного директора САЕ «Сибирский институт будущего» ТГУ (TSSW) Людмилы Борило, Сибирь и Арктика являются территориями, на которых сейчас идут наиболее динамичные изменения окружающей среды.